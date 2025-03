Nazionale, super Kean non basta. Gran doppietta per il bomber della Fiorentina

Firenze, 23 marzo 2025 - Serata amara per la Nazionale di Luciano Spalletti, che pareggia 3-3 contro la Germania e deve dire addio alla Nations League, con i tedeschi che vanno in semifinale. Primo tempo da incubo per gli azzurri sotto di tre gol all'intervallo. Dopo il rigore trasformato da Kimmich (fallo netto di Buongiorno), comico il raddoppio arrivato da azione d'angolo. Donnarumma era intento a richiamare la squadra dopo una grande parata, ma è uscito dalla porta con tutti i compagni distratti a guardarlo. Corner battuto facile facile da Kimmich, Musiala si è ritrovato il pallone in area e a porta vuota lo ha calciato in rete. Una cosa mai vista a un livello così alto. Il tris è arrivato col colpo di testa di Kleindienst in chiusura di frazione su assist del solito Kimmich. Nella ripresa la musica è cambiata, anche se non è bastato per portare la sfida ai supplementari. Fuori Gatti e Maldini, dentro Politano e Frattesi. Ma è soprattutto Moise Kean a suonare la carica con una gran doppietta. Il centravanti della Fiorentina ha segnato prima il ventiduesimo e poi il ventitreesimo gol della sua stagione. Venti li ha segnati con la maglia della Fiorentina. Tre con quella dell'Italia. Al 49' errore in palleggio dei tedeschi, Moise recupera palla, si avvicina al limite dell'area e fa partire un siluro di destro che batte Baumann. Al 69' una perla di rara bellezza e potenza, con un tiro a giro appena dentro l'area che s'infila all'altezza del secondo palo. Letteralmente trascinatore azzurro, avrebbe anche la palla del tris se il Var non fosse intervenuto (non si è capito il motivo) per far revocare un calcio di rigore fischiato dall'arbitro per un fallo su Di Lorenzo. Kean aveva il pallone in mano per provare a siglare la tripletta personale. Ottima prova del bomber della Fiorentina, sostituito poi inspiegabilmente da Spalletti nel finale (85') per far spazio a Lucca. Nell'assalto finale il rigore di Raspadori che ha fissato il punteggio sul 3-3, non abbastanza per l'Italia, con la Germania che ha potuto contare sul 2-1 maturato a San Siro giovedì scorso. A fine partita il centravanti della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Rai Sport. "Era importante avere un atteggiamento diverso. Nel primo tempo si doveva fare meglio, nella ripresa volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Sono comunque soddisfatto del gruppo. Loro sono un'ottima squadra, ci abbiamo provato ma hanno trovato spazi per attaccare meglio. Nel secondo tempo abbiamo avuto un altro spirito, la prossima volta andrà meglio. Il gol? Raspadori mi ha dato un bel pallone, ho deciso di piazzarla sul secondo palo ed è andata bene. Potevo segnare solo così".