Lazio-Fiorentina 1-2: i viola sono tornati. Vittoria di qualità e sofferenza

Roma, 26 gennaio 2025 – La Fiorentina è tornata. Una squadra viola sontuosa nel primo tempo e da battaglia nella ripresa espugna il campo della Lazio e conquista, con pieno merito (e un pizzico di fortuna), punti preziosi in chiave europea. In piena crisi di risultati (due punti in sei partite) i viola hanno saputo rispondere giocando una gran partita e riprendendo la corsa. Sufficienza piena per tutti (tutto sommato anche per il “redivivo” Pongracic) con una nota di merito particolare per Beltran (ovunque e autore di un bel gol) Gosens e Dodo. In crescita Gudmundsson andato vicinissimo a un gol capolavoro. Finale di grande sofferenza con un miracolo di De Gea e un palo di Pedro all’ultimo secondo.

Primo tempo tutto viola con un gran gol al volo di Adli (11’) su cross di Gosens, poi il bis di Beltran su assist di Dodo. La Fiorentina comanda la partita, sfiora un clamoroso tris (palo di Gundmundsson in rovesciata) in un primo tempo dominato dalla Fiorentina con nessun tiro della Lazio.

Nella ripresa, la Lazio preme con più decisione e schiaccia la Fiorentina. I viola hanno il merito di saper soffrire con grinta e intensità, anche di fronte a un inevitabile calo fisico. Nel finale succede un po’ di tutto, compresa l’espulsione dei due allenatori (clima surriscaldato anche per colpa dell’arbitro Rapuano apparso non all’altezza. La Lazio accorcia nel recupero con un colpo di teta di Marusic. De Gea fa un miracolo su un gran tiro ancora di Marusic, poi il palo clamoroso di Pedro spegne le speranze della Lazio. La Fiorentina è tornata.

