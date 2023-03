Italiano: "Contenti e stanchi. Domani l'ultimo sforzo trascinati dal Franchi"

Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Lecce

Firenze, 18 marzo 2023 - Ormai abbandonata la classica conferenza stampa pre partita, Vincenzo Italiano ha risposto ad una serie di domande dei tifosi attraverso il sito ufficiale del club ed ha così presentato la partita contro il Lecce in programma domani al Franchi alle 15. "La squadra sta bene da un punto di vista mentale, vincere è sempre bello. Era quello che volevamo. Fisicamente abbiamo da recuperare da una partita che ci ha visti in campo per una battaglia vera e propria, su un terreno di gioco molto pesante. Lo sforzo non è stato da poco, dobbiamo recuperare velocemente, è chiaro che le rotazioni che stiamo facendo ultimamente ci possono dare grande vantaggio. Cercheremo di schierare i primi undici che fisicamente possano dare battaglia ad una squadra che verrà qui a giocarsi la partita e che ci può mettere in difficoltà".



Quali saranno le insidie di domani? Quali i punti di forza del Lecce?

"Le insidie le sappiamo. La partita di giovedì, il preparare la gara in pochi giorni. Il Lecce è veloce, intenso, ti pressa e ti viene a prendere. Si sta giocando tantissimo come noi: troveremo le difficoltà di una partita vera che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi. E' l'ultima di un periodo dove stiamo facendo ottime cose e siamo in crescita. Vogliamo continuare e non dobbiamo fermarci".



Quanto sarebbe importante chiudere questa fase con un'altra vittoria?

"Sarebbe importante, è vero, poi ci sarà la sosta. Chiudere marzo con un altro risultato positivo è il nostro obiettivo per domani. Siamo in casa, dobbiamo prendere qualche punticino per continuare a mettere a posto questa nostra classifica che non ci soddisfa. Abbiamo tutta la voglia di continuare e non fermarsi. I ragazzi stanno bene, mentalmente ci aiutano tanto le vittorie e le ottime prestazioni. Mi aspetto una bella partita".



Domani ricorrerà al turnover o darà continuità a chi ha giocato giovedì?

"Siamo tornati un po' stanchi, lo sforzo messo in campo giovedì è stato importante. La fatica è servita per superare il turno, ma non ci siamo risparmiati. Sapendo che ci sono incontri ravvicinati bisogna pensare partita per partita. Vediamo domani chi sarà al 100% e chi sarà in condizione di dare il suo contributo, ma le rotazioni ci stanno permettendo di mandare in campo giocatori con non tanta fatica sulle gambe e che possono fare la prestazione. Mi aspetto che chiunque scenda in campo faccia una grande prova".



Contento per il sorteggio?

"Il problema non è se essere contento o meno. In Europa si è visto che le partite sono tutte difficili, quando vai a giocare in casa degli altri sono sempre stadi caldi e che spingono, le squadre vanno il doppio. Sarà una partita come le altre, con tutti i rischi che ci sono. Ci giochiamo tanto, avremo le antenne dritte. Ci penseremo al momento giusto, ma ora pensiamo al Lecce perché ci sarà da battagliare".



Anche domani ci saranno più di 30.000 spettatori.

"Mi auguro che tutto lo stadio ci possa aiutare a trovare tutte le energie per esprimerci al massimo ed andare oltre la fatica e l'ostacolo. Questo stadio può diventare determinante, lo è stato in tante occasioni e me lo aspetto così anche domani".