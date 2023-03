Dal “Franchi”, Fiorentina-Seravezza 5-1: festa per 500 rovinata dall'infortunio di Sirigu

Il portiere viola Sirigu

Firenze, 25 marzo 2023 - La giornata viola è stata rovinata dal brutto infortunio a Salvatore Sirigu, accasciatosi a terra quando mancavano pochi minuti al fischio finale del primo tempo. Fiorentina-Seravezza era iniziata come una festa per i circa 500 tifosi che hanno assiepato la Maratona. In campo la Fiorentina si è presentata con Sirigu fra i pali, Venuti, Quarta, Lucchesi e Ranieri in difesa; Duncan e Bianco sulla linea mediana; Capasso, Bonaventura e Brekalo alle spalle di Cabral.



Pronti via e subito una 'sorpresa'. Benedetti del Seravezza rompe un contrasto di Quarta, si presenta solo davanti a Sirigu e spedisce il pallone sotto la traversa. Bel gol ed applausi dei tifosi viola presenti. La Fiorentina fa fatica a carburare, gioca un po' sotto ritmo e trova il pareggio solo al 20', con un colpo di testa di Cabral su calcio d'angolo di Duncan. Il raddoppio arriva al 35' grazie allo stesso Duncan, che raccoglie un pallone che esce dall'area di rigore e lo spedisce nell'angolino da fuori area. Poi, come detto, l'episodio che rattrista un po' la giornata viola. In attesa di capire le condizioni fisiche di Sirigu, l'infortunio è parso preoccupante. L'ex estremo difensore del Napoli è stato portato fuori dal campo in barella e subito accompagnato al centro sportivo a fare accertamenti. Nelle prossime ore sono attese novità.



Nella ripresa dentro Castrovilli e Sottil, la Fiorentina è parsa più fluida. Duncan è passato a fare il terzino sinistro. A metà frazione Berti aveva preso il posto di Bianco, uscito leggermente claudicante. In avvio di seconda frazione, in rapida successione, il terzo e quarto gol della Fiorentina. Prima Bonaventura ribadisce in rete da pochi passi dopo un tentativo di Cabral, poi è Brekalo a siglare il poker con un diagonale incrociato da dentro l'area. Nel finale il quinto gol realizzato su rigore da Sottil, concesso per fallo di mano in seguito ad un tiro dello stesso esterno viola.



FIORENTINA (4-2-3-1): Sirigu (dal 1' st Cerofolini); Venuti, Martinez Quarta, Lucchesi (dal 1' st Castrovilli), Ranieri; Duncan, Bianco (dal 21' pt Berti); Capasso (dal 1' st Sottil), Bonaventura, Brekalo, Cabral.



RETI: 5' Benedetti (S), 20' Cabral, 35' Duncan, 45' Bonaventura, 47' Brekalo, 75' Sottil (r).



SPETTATORI: 500 circa.