Curva Fiesole, niente trasferta a Torino per i gruppi organizzati. Ecco i motivi

Curva Fiesole

Firenze, 6 febbraio 2023 - Fiesole ha alzato la voce. Il coro 'fate ridere' rivolto ai calciatori ha fatto rumore, tanto da suscitare la reazione a caldo anche di mister Italiano (“mi è parso eccessivo, non lo condivido“). Sui social, anche stamani, si è scatenato il dibattito e come sempre accade in questi casi c'è chi sta dalla parte della curva e chi prende le difese del tecnico.

In questo clima l'ambiente si avvia a vivere la settimana che culminerà con la partita di domenica pomeriggio (ore 18.00) all'Allianz Stadium contro la Juventus. Stamani la stessa Curva Fiesole ha già diramato un comunicato per annunciare la non presenza a Torino dei gruppi organizzati e al contempo vengono invitati tutti i tifosi a disertare la trasferta. I motivi non sono da ricercare nella protesta contro la squadra di ieri sera, ma sono di altra natura.



"I gruppi organizzati dalla Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta a Torino. Non accetteremo MAI le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta il male assoluto del calcio. Non pagheremo MAI queste cifre folli per assistere al loro sporco spettacolo. Non saremo MAI disposti a iscriversi al sito ufficiale della Juventus, come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti. Rivolgiamo per tanto un invito a tutti i tifosi viola a boicottare la trasferta di Torino. È arrivata l’ora di dare un segnale forte ai "padroni" che hanno fatto di questo sport un business".



Questo il comunicato diffuso in mattinata attraverso i canali social della curva e delle principali associazioni dei tifosi. Come si evince dal testo, per acquistare i tagliandi è necessario registrarsi al sito ufficiale della Juventus ed inoltre per comprare un tagliando occorre pagare una cifra che oscilla tra i 46 ed i 50 euro a persona. Un costo sicuramente molto elevato rispetto alla media degli stadi italiani per quanto riguarda i settori ospiti.



La problematica per i tifosi della Fiorentina non è comunque nuova. Già negli anni scorsi il tifo organizzato disertò la trasferta di Torino segnalando gli stessi motivi che sono stati elencati stamani. Possibile che alla fine qualche centinaio di tifosi viola ci sia lo stesso al seguito della squadra, ma sicuramente non ci saranno i gruppi organizzati.

Alessandro Latini