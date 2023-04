Fiorentina, momento magico. E’ già Coppa Italia, mercoledì esodo viola a Cremona

Firenzed, 2 aprile 2023 – Un aprile senza sosta. La Fiorentina torna da Milano dopo la vittoria contro l’Inter ma non c’è tempo di gioire per un’affermazione davvero di livello a San Siro contro i nerazzurri.

Sì perché in questo aprile densissimo con partite ogni tre giorni mercoledì c’è uno snodo importante della stagione: la sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia a Cremona (inizio alle 21) contro la Cremonese.

E sarà esodo viola: polverizzati i biglietti del settore ospiti, la Fiorentina troverà in terra lombarda 3500 suoi tifosi pronti a sostenere Amrabat e soci.

Ma intanto si pensa anche all’Europa League. Con i quarti di finale contro i polacchi del Lech Poznan. Giovedì 13 aprile la partita di andata a Poznan. Il Lech questa domenica ha pareggiato in casa 2-2 contro il Pogon Szczecin.

In gol Karlstrom e Ishak per gli avversari viola che hanno anche fallito un penalty con lo stesso Ishak, di Grosicki (su rigore) e Gorgon i guizzi degli ospiti. Il Lech Poznan è terzo in classifica con 44 punti a -17 dalla capolista Rakow e ospiterà la formazione di Italiano il prossimo 13 aprile nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League.