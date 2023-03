Cremonese-Fiorentina, prove di coppa. Cabral-Dessers: bomber da Europa

Vincenzo Italiano (Foto Germogli)

Firenze, 12 marzo 2023 – Cremonese-Fiorentina, è inutile nasconderlo, si spinge molto oltre i 90 minuti di oggi. Già perchè, per essere altrettanto obiettivi, questo pomeriggio in palio e in campo ci saranno soprattutto l’orgoglio (che la squadra di Ballardini vuole utilizzare per andare a chiudere con dignità una stagione già segnata) e la voglia di darsi una continuità (terza vittoria di fila) che Italiano vuole regalare e regalarsi nel corso di una stagione segnata da troppe fibrillazioni. Stop. Detto questo, però, Cremonese-Fiorentina sarà davvero una sorta di ’intro’ al match che le due squadre andranno ad accendere con la doppia sfida di aprile, per contendersi la finale di coppa Italia.

Così, Ballardini giocherà con l’intenzione di scoprire i punti deboli della Fiorentina. Dove magari colpirla (subito, ma soprattutto in aprile), dove andare a metterla in difficoltà. Italiano? Studierà l’assetto dell’avversario e annoterà i reparti dove sono rintracciabili le lacune evidenziate in campionato. Sarà, insomma, una sorta di partita in... prospettiva, magari segnata dalle prestazioni di Cabral e Dessers, i due bomber che in comune hanno soprattutto una cosa: amano segnare in Europa. E più esattamente in Conference League. E’ giusto infatti ricordare che il centravanti della Cremonese, un anno fa è stato premiato come capocannoniere della prima edizione della Conference. Dessers giocava nel Feyenoord e con i suoi 10 centri, fu il bomber più prolifico della competizione.

Cosa che – appunto i gol in Conference – sono una delle note positive anche del rendimento di Cabral. Nel presente, visto che il brasiliano nella Conference con la maglia viola, ha già fatto centro 5 volte, ma anche, nell’edizione scorsa, quando nello spezzone di avventura ancora al Basilea (agosto-dicembre) andò a collezionare 5 reti. Dessers contro Cabral, dunque, come spunto da seguire con attenzione anche nella sfida di questo pomeriggio. Sfida che Italiano dovrà giocare senza dimenticare che giovedì prossimo, in Turchia, la Fiorentina punterà allo sbarco nei quarti di finale della Conference. Sarà vietato, insomma, disperdere energie preziose e il ricorso al turnover potrà aiutare il tecnico a ’risparmiare’ giocatori che dovranno essere decisivi a casa del Sivasspor. Questo, senza dimenticare il fatto che in Conference non ci sarà Biraghi (squalificato) e nemmeno Terzic (ko) e che sulla corsia di difesa, a destra, dovrà... inventarsi un terzino, magari da far scaldare già oggi. I candidati: Ranieri, Igor o, a sorpresa, Dodo. Novità fra i pali: Terracciano resta a casa (febbre). Gioca Sirigu, convocato il giovane Vannucchi.