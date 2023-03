Italiano: "Domani sarà una battaglia, ci servono punti. Poi penseremo all'Europa"

Vincenzo Italiano alla vigilia di Cremonese-Fiorentina

Firenze, 11-03-2023 - Vincenzo Italiano, prima della partenza alla volta di Cremona, ha presentato la sfida di domani pomeriggio contro la Cremonese di Ballardini rispondendo ad alcune domande dei tifosi sui canali social del club. Queste le considerazioni del tecnico viola: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo nelle ultime settimane. Massima attenzione in tutto quello che facciamo, sia durante la settimana che durante le gare. Alcune partite le stiamo giocando veramente da squadra che sa quello che vuole, che scende in campo determinata e senza avere quelle sbavature che ci hanno concesso poche gioie e che invece in questo momento si stanno tramutando in vittorie e gol. Mi auguro si continui su questa strada, l'atteggiamento che stanno avendo i ragazzi è molto positivo. Non dobbiamo mollare e staccare la spina. Mancano pochi mesi e dobbiamo essere questi".



Come sta la squadra fisicamente?

"Stiamo bene, quando ottieni risultati positivi e sei in fiducia, un po' di fatica non viene percepita. Mi auguro che questi momenti durino a lungo perché dovendo giocare tante partite dobbiamo star bene anche mentalmente. Abbiamo partite ravvicinate, non è semplice, cerchiamo di recuperare tutti al 100%, ma abbiamo sempre la possibilità di schierare un undici che può dare filo da torcere a chiunque".



Avete blindato la porta nelle ultime partite...

"Sono contento, quando alzi l'attenzione e tutto quello che può essere la percezione del pericolo si ottengono questi risultati. Siamo molto concentrati nella nostra area di rigore quando dobbiamo difendere. Siamo riusciti a sbloccare anche gli attaccanti. La differenza si fa negli ultimi sedici metri e stiamo lavorando con la giusta testa ed il giusto atteggiamento: questi risultati ci fanno un immenso piacere".



Come ha preparato la partita con la Cremonese?

"Abbiamo avuto un allenamento, siamo subito costretti ad attaccare l'interruttore, cercare di stare con la testa dentro gli impegni importanti. In campionato dobbiamo pedalare, lo sanno tutti. Servono punti e prestazioni di livello. le ultime due partite ci hanno dato grandi gioie. L'abbiamo preparata come abbiamo sempre fatto, sapendo di affrontare una squadra molto temibile in questo periodo. Massima concentrazione, domani sarà una battaglia".



Che partita si aspetta e cosa teme della Cremonese?

"Hanno cambiato passo, hanno ottenuto risultati importanti. Saranno i nostri avversari in Semifinale di Coppa Italia, in casa stanno viaggiando forte. E' una squadra che sta lottando per un obiettivo importante, noi domani dovremo sicuramente andare lì a controbattere perché abbiamo la necessità di far punti. Dobbiamo mettere dentro grandissimo spirito".



Quella di giovedì è stata la settima vittoria stagionale consecutiva in Europa. E' un record nella storia viola...

"Sono soddisfatto di aver vinto la partita, non è mai semplice. Un po' di rammarico c'è perché potevamo segnare di più, ma ci teniamo questo vantaggio. Il record era un nostro obiettivo, la testa chiaramente è al campionato ma ci prepareremo poi bene per la gara di ritorno, che non sarà semplice. Non sarà una partita scontata".