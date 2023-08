Firenze, torna la Fiorentina al Franchi, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 10 agosto 2023 – L'11 e il 12 agosto sono in programma le partite amichevoli che vedranno la Fiorentina scendere in campo rispettivamente con il Sestri Levante e l’Ofi Creta. Gli incontri inizieranno alle 20 e su richiesta della Questura sono stati disposti alcuni provvedimenti nella zona dello stadio.

L'ingresso è gratuito (ma occorre registrarsi sul sito della Fiorentina). In dettaglio nei due giorni dalle 17 alle 23 saranno in vigore divieti di transito e sosta in viale Nervi e piazzale Campioni del ’56. Previsti anche divieti di sosta sul controviale di viale Fanti (lato numeri civici dispari) eccetto veicoli delle attività di vendita ambulante.

Nic.Gra.