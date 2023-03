Ambrosini, la rivelazione: "Mio figlio ha il diabete di tipo 1. Al momento è incurabile"

Massimo Ambrosini con la moglie Paola Angelini

Firenze, 3 marzo 2023 - «Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa».



Massimo Ambrosini, ex bandiera del Milan, ma che si è fatto apprezzare anche con la maglia della Fiorentina nella stagione 2013/2014, ha affidato la rivelazione ad un video diffuso dal proprio account Instagram: «È una malattia che non si vede, ma può avere conseguenze gravissime. Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare iniezioni di insulina più volte al giorno, tutti i giorni. Al momento il diabete di tipo 1 è una malattia inguaribile, ma c'è una speranza che passa esclusivamente dalla ricerca scientifica».



«Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini, che hanno questa malattia, vogliamo che si arrivi ad una cura definitiva. Per questo - prosegue Ambrosini - ho deciso di correre alla Milano Marathon, insieme a qualche mio ex compagno di squadra, per sostenere la Fondazione Italiana Diabete. Sostienici facendo una donazione: aiuta noi e la ricerca a correre più veloci. Insieme ragazzi possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia!».



La staffetta della quale farà parte Ambrosini prende il nome di 'Born to run' e l'ex centrocampista la correrà con Costacurta, Shevchenko e Dida, tutti e tre ex compagni taggati nel post che ha annunciato l'iniziativa. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, ma anche nel mondo del calcio. Sul post sono migliaia i commenti e gli incitamenti per il piccolo Alessandro, anche da parte di diversi tifosi della Fiorentina.



Anche la moglie di Ambrosini, Paola Angelini, ha pubblicato su Instagram un post nelle ultime ore. Questo il commento a corredo di una foto che la ritrae sorridente con il marito ed il piccolo Alessandro: «Perché ogni giorno è una sfida, ogni giorno è diverso… quando pensi di aver azzeccato qualche incrocio strano di numeri sulla tua macchina, tutto improvvisamente non funziona più ma… se tu sorridi, i numeri possono anche non essere “buoni”, qualcosa però…sta funzionando lo stesso».



Nel diabete tipo 1 il pancreas non è in grado di produrre insulina a causa della distruzione delle beta-cellule che sono atte alla produzione di questo ormone. Riguarda circa il 3-5% delle persone affette da diabete e in genere insorge nell'infanzia o nell'adolescenza, ma può manifestarsi anche negli adulti.

Alessandro Latini