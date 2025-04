Fiorentina bloccata in Sardegna: partita rinviata e caos logistico

Un giorno di ordinaria follia. Tra rinvii, spostamenti e false ripartenze. Alla fine la Fiorentina è rimasta in terra sarda e (ri)preparerà direttamente alle porte di Cagliari il delicato match di mercoledì contro la squadra di Nicola eppure l’umore della società di Commisso, almeno fino a ieri, era tutt’altro che sereno. Certo, la scomparsa di Papa Francesco è stato un duro colpo da digerire (specie per un club attento alla religione come quello viola) eppure le già complesse difficoltà logistiche per organizzare la trasferta di Pasquetta sono diventate per qualche ora insormontabili quando attorno alle 14:30 la squadra ha recepito l’inatteso dietrofront della Lega. Ranieri e soci si trovavano da quasi un’ora all’aeroporto di Elmas ed erano già a bordo del volo charter che avrebbe dovuto riportare la truppa a Firenze. Ma quell’aereo, alla fine, non è mai decollato al completo.

Solo Commisso, assieme alla moglie Catherine e alla dirigenza, ha scelto di rientrare. La squadra e lo staff no (circa 50 persone): con una manovra che ha indispettito la Fiorentina, la Lega ha comunicato lo slittamento della partita a mercoledì alle 18.30, innescando un effetto domino di puro caos che per tutto il pomeriggio ha impegnato il team manager Ottaviani e il settore della logistica nel risolvere le due nuove priorità assolute. Ovvero trovare una struttura per due pernottamenti e un campo d’allenamento dove effettuare almeno un paio di sedute. La prima delle quali andrà in scena stamattina non in un campo di fortuna (dove inizialmente la Viola si era diretta in assenza di alternative) bensì al crai Sport Center di Assemini, il centro sportivo del Cagliari: la società rossoblù - considerate le difficoltà della squadra di Palladino nel trovare in tempi così stretti un terreno di gioco idoneo per potersi allenare - ha infatti messo a disposizione le sue strutture, posticipando il proprio allenamento al pomeriggio. A differenza del ritiro di domenica, peraltro, la Fiorentina ha scelto di stabilirsi poco fuori Cagliari e non in zona porto com’era fino a ieri.