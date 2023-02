Nel campionato di Eccellenza è stata la domenica degli esami di maturità, superati a pieni voti dalla capolista Figline 1965 con un poker rifilato al Porta Romana. La squadra di Tronconi si conferma sempre più padrona del girone B. Fra le sue inseguitrici solo il Pontassieve produce punti, superando con scioltezza l’esame sul campo di una Fortis insufficiente. Nell’anticipo di sabato, parità fra la Rondinella e Sinalunghese. Anche in questa 6ª giornata di ritorno le reti realizzate sono state 21 reti, di cui 2 su rigore. Ha riposato la Colligiana. Mercoledì si torna in campo per un turno di campionato.

Figline-Porta Romana 4-0 L’esame superato alla grande grazie alla doppietta di Vangi, al gol di Marini e Mannella. Un Figline che dimenticato lo scivolone di Signa torna subito a brindare al successo che gli consente di rafforzare la propria posizione di leader del campionato.

Fortis-Pontassieve 0-3 Con sicurezza la squadra di Brachi stende una Fortis che priva del bomber Bruni è sempre più incapace di andare a segno. Il Pontassieve ha dimostrato di aver ritrovato con facilità la via della rete sempre con Adami, Minischetti e Di Leo. Duramente contestato l’allenatore di casa Innocenti, uscito sotto scorta dopo un diverbio con i tifosi.

Signa 1914-Firenze Ovest 1-1 Era destino che questo derby doveva finire in parità. Al 90’ vantaggio locale con Franzoni: al 95’ pareggio di Bartolozzi su rigore per atterramento di Berti. Il Signa piange la scomparsa di Giampiero Morandi, l’ex presidente dallo sguardo gentile.

Prato 2000-Lastrigiana 1-2 Prosegue la risalita della Lastrigiana di Bartalucci che vince con i gol di Manuel Bianchi e Manganiello entrato dalla panchina. La rete dei locali siglata da Alessio Bianchi.

Zenith Prato-N.Foiano 1-0 Ai pratesi è bastato il solo gol di Gonfiantini per centrare la vittoria.

Baldaccio-Chiantigiana 1-0 Vittoria sempre di Autorità, l’uomo gol degli aretini. Giorni si è fatto parare un calcio di rigore.

Mazzola-Castiglionese 4-1 Le reti di Bartolini, Pierangioli, Cruciani e Silvestri lasciano al palo gli aretini andati a segno con Redi perdendo altro contatto dalla vetta.

Rondinella-Sinalunghese 1-1 Al gol di Maresca, la squadra senese è tornata a casa ringraziando Maresca per l’autogol.

Giovanni Puleri