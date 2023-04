Ecco "Soldi vs Idee" Il libro di Uva e Colledani

Questo pomeriggio, alle 18,30, presso la libreria "Libraccio" di via dé Cerretani 16r, sarà presentato il libro di Michele Uva e Maria Luisa Colledani dal titolo: "Soldi vs Idee", come cambia il calcio fuori dal campo; prefazione del giornalista Riccardo Cucchi, edito da Mondadori Electa. Con gli autori Uva, direttore di Social & Environmental Sustainainbility della Uefa e Colledani, giornalista Sole 24 ore, interverranno Joe Barone direttore generale della Fiorentina, Luca Lotti consulente Empoli Calcio, Matteo Marani presidente Lega Pro e Patrizia Panico tecnico della squadra femminile della Fiorentina; modera il giornalista Alberto Polverosi.