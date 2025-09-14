Corsa dei Tre Parchi, foto e classifica della 12esima edizione

Firenze, 14 settembre 2025 – Grande successo per la 12esima Corsa dei Tre Parchi, che ha visto quasi 400 atleti e camminatori al via tra competitivi e non competitivi. L’evento, organizzato dall’Asd Gs Le Torri Podismo sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze, si è svolto con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, del CONI regionale e con la collaborazione del Quartiere 4. Anche quest’anno la manifestazione ha ricordato, per la settima volta, la socia del sodalizio Le Torri, Oretta Lazzeri, a cui è dedicato un trofeo speciale alla memoria. Contestualmente si è celebrata la terza edizione del Trofeo Fondazione Ronald, valido per il 21° Trofeo Camangi.

LA CLASSIFICA

Il percorso competitivo, interamente pianeggiante, prevedeva la distanza classica di 11 km, affiancata da una passeggiata ludico-motoria di 5 km. Sul traguardo della gara principale vittoria in volata per Mohammed El Quardi (Podistica Medicea), che ha preceduto Samuele Oscar Cassi (Atletica Calenzano) e Lorenzo Castro. In campo femminile successo di Hodan Mohammed Mohamud (Atletica Castello), davanti alla compagna di squadra Emma Marchione e a Miranda Tavella (GS Le Panche Castelquarto).

Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia / Casa Ronald McDonald Firenze. Presente alle premiazioni la responsabile Laura Mariani. A fare gli onori di casa, tra gli altri, il presidente regionale Eugenio Giani, la presidente del Comitato UISP di Firenze Gabriella Bruschi, Gianni Taccetti per il CONI Firenze, Salvatore De Luca del Comitato Sport Quartiere 4 e i figli di Oretta Lazzeri. Servizio fotografico esclusivo a cura della Ets Regalami un sorriso, sempre al fianco degli eventi in cui sport e solidarietà camminano insieme.

