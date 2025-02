Domenica si corre il Trofeo BigMat Palastreto

Sesto Fiorentino (Firenze), 5 febbraio 2025 – Sesto Fiorentino si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti podistici più longevi e amati del territorio: l'8ª edizione del Trofeo BigMat Palastreto, evento che, pur cambiando sede, resta fedele alla sua storia e alla sua identità. Domenica prossima, atleti e appassionati si ritroveranno per celebrare una corsa che affonda le radici in oltre 37 anni di tradizione. Nata come "Invernale di Palastreto", con partenza dalla Casa del Popolo di Colonnata, la manifestazione ha sempre mantenuto vivo il legame con il territorio e con la Necropoli etrusca di Palastreto, da cui eredita il nome. Oggi, grazie al sostegno del suo principale sponsor, la gara si rinnova e assume il titolo di Trofeo BigMat Focardi e Cerbai, confermando il forte legame tra sport e imprenditoria locale. Definire Focardi e Cerbai semplici sponsor sarebbe riduttivo: entrambi i titolari sono podisti appassionati e membri attivi del Gruppo Sportivo Il Fiorino. Il loro impegno va oltre il contributo economico, trasformandosi in una partecipazione concreta alla realizzazione dell’evento e alla promozione dei valori dello sport.

Il percorso di 13 km si sviluppa tra le strade della città, con un momento cruciale al 7º km: l’impegnativa ascesa su Monte Morello, una sfida che metterà alla prova anche i runner più preparati. Oltre 40 volontari saranno schierati lungo il tracciato per garantire la sicurezza e il perfetto svolgimento della gara. Al termine della competizione, il GS Il Fiorino accoglierà atleti, accompagnatori e appassionati per la consueta festa sociale, ospitata negli spazi dello sponsor, in un clima di condivisione e celebrazione dello sport. A immortalare ogni momento della giornata ci sarà il servizio fotografico a cura di Regalami un Sorriso, realtà che da anni riceve il sostegno degli organizzatori, confermando l’anima solidale dell’evento. Il Trofeo BigMat Palastreto non è solo una corsa: è un simbolo di appartenenza, di passione e di amore per il podismo. Domenica, il cuore sportivo di Sesto Fiorentino tornerà a battere più forte che mai.