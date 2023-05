Corsa a tre squadre per la Promozione

Barberino Tavarnelle, Massa Valpiana e Settignanese sono le tre società che hanno prevalso negli spareggi fra le sei squadre vincitrici i play off dei rispettivi gironi. Saranno loro a contendersi, attraverso una classifica meritocratica, l’unico posto per il momento disponibile in Promozione. Dalle prime indicazioni sarà un testa a testa al fotofinish tra Barberino Tavarnelle e Settignanese; il Massa Valpiana dovrebbe essere la terza in graduatoria. Il Barberino Tavarnelle otterrà molti punti in virtù della Coppa Toscana vinta lo scorso anno, la Settignanese risponde con un alto valore di punteggio per il settore giovanile. Saranno gli altri requisiti di punteggio a stabilire la prima, ma si parla di pochi punti di differenza. Un regolamento comunque da rivedere e cambiare perchè a decidere deve essere il calcio giocato e non graduatorie a volte anche di difficile interpretazione e valutazione.