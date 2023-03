Coppa Italia, fischio alle 20.45 La Laurenziana cerca il trofeo con la corazzata S. Gimignano

Davide contro Golia nella finale di Coppa Toscana Seconda categoria in programma stasera tra Laurenziana-San Gimignano. Si giocherà alle 20,45 allo stadio Bozzi delle Due Strade a Firenze. I fiorentini sono la rivelazione del torneo, il San Gimignano ha già vinto il girone di campionato e dispone di una rosa di alta qualità. In caso di parità, supplementari e rigori. Mercoledì 5 aprile, sempre al Bozzi, c’è la finalissima di Coppa Toscana Prima Categoria tra Sestese-Viciomaggio. Nella Coppa Italia di Eccellenza il Certaldo affronterà i lombardi del Cast Brescia in semifinale. Il 5 aprile l’andata in trasferta e il 12 ritorno a Certaldo.

F. Que.