Partite infrasettimanali per le squadre fiorentine di Terza Categoria, impegnante negli ottavi di finale della coppa del comitato provinciale, la Coppa Fringuelli, giunta all’undicesima edizione. Due delle partite più combattute, previste in gara secca, sono andate oltre i 90’. Il Vaglia ha superato il Reconquista nel derby mugellano. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, i padroni di casa si sono imposti con un gol di Emiliano Hoxha nei supplementari. A Rignano il Carbonile ha battuto il Torre a Monte: 2-2 al 90’, 3-3 al 120’, poi 5-4 per gli ospiti ai rigori, arrivati a oltranza, al sesto penalty. Martedì aveva aperto il Mercatale Val di Pesa (vittorioso in casa 4-1 sul Ponzano). Mercoledì hanno passato il turno anche Atletico Figline (5-2 casalingo sulla Floriagafir Bellariva), Virtus Rifredi (3-0 sul campo della Floria Grassina Belmonte), San Michele Cattolica Virtus (3-2 in casa con l’Atletico Firenze) e Atletico Esperia (3-2 sul campo della Sanpierinese). Per completare il quadro delle qualificate manca solo Carraia-Cavallina, che si giocherà mercoledì 15 febbraio.