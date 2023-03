Coppa Consuma, sfide garantite Faggioli e Peroni puntano al bis

Saranno due giorni spettacolari con la Coppa della Consuma che darà grandi emozioni, sugli 8.450 metri di affascinante percorso tra Diacceto e Passo della Consuma. Domani mattina dalle 9 avranno inizio le prove, domenica alle 9 partiranno per primi i concorrenti del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, a seguire la gara di Trofeo Italiano velocità Montagna centro nord e i protagonisti Tivm. Premiazioni alle ore 14 al circolo Arci di Diacceto. Nel 2022 vinsero due piloti casa Simone Faggioli e Stefano Peroni.

"Doppia importante validità per la gara organizzata dall’Automobile Club Firenze - afferma il presidente, Massimo Ruffilli - con Acipromuove e in collaborazione con Reggello Motorsport. E’ stato raggiunto un numero eccellente di 150 iscritti". Fra i partecipanti svettano i nomi del pluri campione e tricolore in carica Simone Faggioli, idolo di casa, su Norma M20. L’esordio del trentino europeo in carica Christian Merli, driver ufficiale Osella che testerà la nuova PA 21 4C. Diego Degasperi campione Italiano Civm punta al podio. Inizia il 2023 con intenzioni da primo attore il ragusano Franco Caruso, con la Nova Proto Np 01-2. In classe regina tra le biposto anche il sardo Marco Satta, mentre in classe 1150 con le agili Nova Proto con motore di derivazione motociclistica, ci sarà il giovane Virgilio Gosio, oltre a Daniele Grazzini e Marco Ulivi.

Agonismo anche tra i 77 protagonisti del campionato Italiano velocità salita Auto Storiche, dove svetta la presenza di Stefano e Giuliano Peroni, papà e figlio campioni italiani di 5° e 3° raggruppamento. I due driver e preparatori fiorentini, rispettivamente iniziano la difesa del titolo con la Martini Mk32 Bmw e l’Osella PA. Campione Italiano di 4° raggruppamento al via è il piemontese Mario Massaglia. Per la categoria Sport Nazionale esordio su Lucchini Alfa Romeo per il milanese Alessandro Trentini, che sfiderà Sandro Zucchi su auto gemella di classe 3000 cc ed il transalpino Marc Coschieri su Symbol Sport di classe 2500.

Il fine settimana inizierà oggi pomeriggio, con le operazioni preliminari a Diacceto, per i 150 concorrenti che hanno perfezionato l’iscrizione. Poi le due manche di prove domani mattina e pomeriggio e la gara domenica mattina con inizio alle ore 9.