San Giovanni al Natisone (Udine), 3 settembre 2020 – Si sono conclusi sulla pista friulana di San Giovanni al Natisone i Campionati Italiani Giovanili di ciclismo. Per la Toscana guidata dal tecnico regionale Antonio Fanelli un ottimo bilancio con una medaglia d’oro, due d’argento e due di bronzo a ripagare gli sforzi, l’impegno e la passione verso questa specialità, da parte delle società, dei dirigenti ed in primis degli atleti e atlete. La medaglia d’oro è arrivata grazie proprio a due giovani esponenti del ciclismo toscano, le allieve Alessia Paccalini e Serena Semoli, esponenti dell’Olimpia Valdarnese di Montevarchi, che si sono imposte nella prova dell’inseguimento a squadre con una bella prestazione. I due argenti frutto delle belle prove offerte nell’omnium dall’esordiente pistoiese Damiano Petri, quattordicenne della Fosco Bessi di Calenzano, e dal terzetto degli allievi formato da Niccolò Sitera, Riccardo Lorello e Filippo Ricci, i primi due della Fosco Bessi, l’altro della Speedy Bike di Capezzano Pianore, nella velocità a squadre alle spalle dell’Emilia Romagna. Infine dalla rassegna tricolore in Friuli le due medaglie di bronzo per la Toscana ottenute dalla fiorentina Emma Meucci del Team Zhiraf Guerciotti e da Lorenzo Conforti, allievi della Iperfinish e già campione toscano a cronometro.



“Un bel bilancio – afferma Marco Buggiani dirigente accompagnatore della squadra toscana – sia gli uomini che le donne sono stati bravi, hanno saputo adattarsi ed hanno espresso il meglio di loro stessi sulla pista friulana. Naturalmente il loro impegno è quello di progredire ancora, continuando l’attività su pista davvero importante per la loro crescita sul piano tecnico. Un grazie a tutti, e naturalmente al tecnico responsabile Fanelli, alle società, ai loro direttori sportivi ed ai genitori dei ragazzi e delle ragazze presenti in questa trasferta tricolore”. Per le statistiche sono ormai 5 anni consecutivi che la Toscana riesce a raggiungere la medaglia più pregiata.





