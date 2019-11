Firenze, 1 novembre 2019 - Ciclismo, ecco alcune novità per la prossima stagione che arrivano dal ciclomercato toscano e che riguardano tutte le categorie dagli esordienti ai professionisti.

DILETTANTI - Per la Mastromarco Sensi Nibali primo arrivo tra gli under 23, quello di David Sebastian Kajamini atleta bolognese tra i migliori juniores quest’anno. Per la Maltinti Banca Cambiano di Empoli, Nicolò Garibbo dalla Palazzago, Baglioni, Boschi, Regnanti dallo Stabbia Dover. Nel Team Regolo Erluison di Pontremoli arrivano Pacifici, Calamai, Rocchiccioli, Spagni, Troia e Capati; nel Gragnano Sporting Club Caselli, Klidi Jaku campione nazionale albanese 2019 nella prova in linea ed in quella a cronometro. Per la Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa due giovani al debutto tra gli under 23, Niccolò Ciafardini e Mattia Bernacchioni.

JUNIORES - Completato l’organico della Big Hunter Beltrami Seanese per il 2020. Accanto ai riconfermati Peschi, Galigani, Quaglietti, Rettori e Squilloni, sono arrivati Roganti, Palumbo, Lapo e Gaddo Gavilli, Tognarelli, Fiorillo e Specchia. Primi arrivi nel Team Franco Ballerini Due C quelli di Lorenzo Iacchi e Bruno; nella Fosco Bessi di Calenzano Cervelloni, Martorana, Nocentini e Piccini.