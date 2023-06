Ciclismo, oltre 500 i partecipanti all'Eroica Hispania

Firenze, 2 giugno 2023 - Oltre 500 ciclisti domenica prossima 4 giugno parteciperanno alla settima edizione di Eroica Hispania, ospitata per la seconda volta, ad Haro, capoluogo della regione vinicola de La Rioja.

Anche nel 'clone' spagnolo la corsa vintage presenta più percorsi, in base alle rispettive esigenze dei partecipanti. Sono quattro: percorso lungo (184 km), medio (122 km), corto (74 km) e la 'passeggiata' (25 km).

"Partire per Haro ed Eroica Hispania - dichiara il fiorentino Giancarlo Brocci, l'ideatore di Eroica, il cui format viene esportato all'estero - è ricordare amicizie profonde ed il calore dell'accoglienza di un paese che ha un'idea del ciclismo molto simile al nostro sentire. Andiamo a ritrovare la passione di Willy Mulonia, i momenti vissuti con Luciano Berruti sotto questi campanili pieni di cicogne, sulle tracce del cammino di Santiago, in paesaggi di profonde ruralità e spiritualità. Sarà un bel pedalare, immersi in un sacco di belle nostalgie".