Celebrazione della Liberazione di Campi Bisenzio, arriva la cosa

Campi Bisenzio, 29 agosto 2025 – Nell’ambito delle iniziative per l’81° anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio, il 2 settembre torna la tradizionale corsa podistica non competitiva, organizzata dall’Atletica Campi con il patrocinio del Comune e l’assistenza dei giudici Uisp di Firenze. Quest’anno la partenza sarà da Piazza Dante, mentre nelle storiche edizioni precedenti lo start era fissato al Parco di Villa Montalvo. La corsa ludico-motoria, della lunghezza di 5 km, scatterà alle 19, coinvolgendo sportivi e famiglie in un appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino.

Nel 2024 lo starter fu il sindaco Andrea Tagliaferri, affiancato da numerosi consiglieri comunali, a testimonianza del forte legame tra istituzioni e comunità sportiva. La società più numerosa al traguardo fu l’Atletica Campi Run, seguita dal GS Le Panche Castelquarto e dalla ASD Il Ponte di Scandicci.

Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.