C’è Rondinella-Rufina. Lanciotto da brividi

Per il campionato di Eccellenza oggi si gioca un turno di spessore con alcune partitissime come Terranuova-Siena che potrebbero incidere sulla classifica di questa 6ª giornata che obbliga al Signa al turno di riposo da calendario. Ieri si è giocato l’anticipo fra River Pieve-Geotermica (0-0). Queste le gare odierne in programma alle 15.

Girone A

Frates Perignano-Lanciotto Campi (arbitro Raciti di Siena). Questa trasferta rappresenta un test importante per i rossoblù di Secci provenienti da un successo di spessore contro la Massese. In porta gioca Roselli, assenti Bonciani e Pisapia.

Girone B

Pontassieve-Valentino Mazzola (arbitro Serbishti di Arezzo). La prima vittoria è ormai diventata un obbligo nonostante le assenze di Fani, Cassai e Nocentini. L’allenatore Marco Brachi non andrà in panchina perché squalificato, sarà sostituito dal vice Tommaso Casini.

Rondinella-Audax Rufina (arbitro Fioravanti di Firenze). La squadra biancorossa di Francini sarà priva di Bertini e Gorfini mentre Mazzoli è in dubbio. Nella Rufina ci sono le assenze di Marcus Ianas e Bachi.

Scandicci-Castiglionese (arbitro Cremone di Pisa). Con il morale alle stelle per l’ultimo successo di Rufina la capolista Scandicci, che sarà priva del suo allenatore per squalifica (in panchina andrà Ventrice), cerca la continuità di vittorie a spese della formazione aretina della Castiglionese. La novità fra i Blues riguarda il ritorno del centravanti Niccolò Del Pela che probabilmente farà coppia con Vezzi.

Sinalunghese-Fortis Juventus (arbitro Fanciullacci di Savona). Per questa trasferta allo stadio "Angeletti" di Sinalunga la Fortis sarà priva di Donatini e Calzolai. Padroni di casa senza Ibojo squalificato.

Firenze Ovest-Lastrigiana (arbitro Bo di Livorno). L’allenatore rossoblù Rossano Bartalucci prova a tendere la trappola alla sua ex squadra per centrare un risultato necessario a far ripartire la classifica. Assenti Ciofi e Bourezza. I biancorossi della Lastrigiana di Gambadori sono al completo.

G. Puleri