Inaugurato il rinnovato campo di calcio a 5 coperto all'impianto ‘Borsieri’ all'Isolotto

Firenze, 25 novembre 2023 - Inaugurato, questa mattina, il rinnovato impianto di calcio a 5 coperto all'impianto ‘Borsieri’ di via dei Bassi, all'Isolotto. Al taglio del nastro erano presenti l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, il consigliere regionale della Figc Roberto Bellocci, il responsabile regionale calcio a 5 per la Figc Simone Bianchini e il presidente Upd Isolotto Giovanni Biondi. “Questo impianto, il più importante della città per il calcio a 5, è stato riqualificato con una nuova copertura, illuminazione a led per il risparmio energetico e il parquet al posto del vecchio linoleum per migliorare le prestazioni sportive - ha sottolineato l’assessore Guccione -. Qui tanti ragazzi e bambini potranno svolgere attività sportive in maniera adesso più confortevole e inoltre l’impianto di mattina potrà essere usato anche per fine diversi, come già adesso succede con le attività rivolte ai malati di Parkinson. Ringrazio la Federazione e le società del territorio per il bel gioco di squadra che ha portato a questo risultato”.

I lavori (per un un investimento di quasi 150 mila euro) hanno riguardato la sostituzione del telo di copertura. Quello nuovo è progettato in modo da contenere le dispersioni termiche e ridurre la condensa. Poi è stato posato il pavimento in legno, per una superficie di quasi 900 metri quadrati. E' stato trattato in modo da non far penetrare l'umidità ed ottimizzare al meglio l’assorbimento degli urti. L'impianto di illuminazione è ora composto da 18 proiettori a Led: questo consentirà un risparmio di energia di circa il 50% rispetto ad un impianto a tecnologia tradizionale. Le opere sono state progettate e seguite nell’esecuzione dai tecnici del servizio impianti sportivi del Comune di Firenze.