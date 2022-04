Calcio: i verdetti della Serie C, tra playoff e playout

Firenze 23 aprile 2022 – Serata di verdetti della stagione regolare di serie C nel girone B. Festeggia il Modena che battendo il Pontedera 4-0 torna in serie B dopo sei anni. Sorrisi anche in casa di Lucchese e Carrarese, uniche toscane arrivate ai playoff che tra 28 squadre in lizza metteranno in palio solo un posto. Ma la Pantera rossonera e i marmiferi di provano.

La Lucchese è arrivata ottava grazie al successo (3-2) sulla Pistoiese in un derby pirotecnico. Rocambolesco il decimo posto finale della Carrarese travolta in casa dalla Viterbese (1-3) ma l’arrivo a pari punti con Montevarchi e Vis Pesaro premia gli apuani, estromettendo dai playoff un Montevarchi volitivo che ha chiuso battendo in rimonta 2-1 il Gubbio.

Decisiva la classifica avulsa per le tre formazioni che hanno chiuso a quota 45. Oltre al Montevarchi è rimasto fuori dagli spareggi promozione anche il Siena che doveva battere il Cesena e in questo caso ce l’avrebbe fatta. Ma la Robur non è andata oltre allo 0.0 nella gara che ha sancito l’addio al calcio della bandiera bianconera Stefano Guberti.

Riepilogando domenica prossima in gara secca sul campo della meglio piazzata primo turno dei playoff con Pescara-Carrarese, Gubbio-Lucchese e Ancona-Olbia. Chi gioca in trasferta per andare avanti devo solo vincere. Ha chiuso la sua stagione anche il Pontedera che ha fatto la vittima sacrificale nel giorno del trionfo del Modena. I canarini hanno battuto 4-0 i granata che però archiviano l’ennesimo campionato positivo culminato con la salvezza.

E veniamo in coda. Il Grosseto già retrocesso ha lasciato mestamente la serie C perdendo 3-1 in casa di un’Olbia che aveva più motivazioni ed è infatti approdata ai play off. La salvezza la Pistoiese se la giocherà nello spareggio con la fermana. Andata il 7 maggio nelle Marche ritorno una settimana dopo a Pistoia. Agli arancioni bastano due pareggi per rimanere nei professionisti. L’altro play out sarà quello tra Imolese e Viterbese con i laziali meglio piazzati e in grande condizione come hanno dimostrato vincendo a Carrara. Il primo turno dei play off viene saltato dalle squadre che si sono piazzate dal secondo al quarto posto che sono nell’ordine Reggiana, Cesena ed Entella Chiavari.