Firenze, 31 luglio 2019 - Bentornata Melissa! Eh sì perché con l’arrivo di Boateng al Franchi arriverà anche Melissa Satta, che Firenze l’ha già frequentata al fianco di Bobo Vieri, nella stagione 2007-2008, e per qualche comparsata a Pitti, compresa l’ultima edizione. Insieme dal 2011 (si sono conosciuti alla settimana della moda a Milano) e sposati dal 2016, il rapporto Satta-Boateng nell’ultimo anno ha avuto un brusco stop ma ora la coppia si è riavvicinata, fatto testimoniato da mazzi di rose rosse e qualche foto insieme su Instagram, anche se la ex velina fa la voce grossa quando si tocca la sua vita privata, soprattutto per proteggere il figlio di 5 anni avuto dal calciatore, Maddox.

La Satta viene ad impreziosire una tribuna già ricca di wags. Partiamo dalla bellezza toscana di Carola Neri, che a giugno diventerà lady Ceccherini a tutti gli effetti, visto che la coppia livornese si sposerà. I SUOI SCATTI bollenti su Instagram infiammano i tifosi ed anche in questi giorni da Ponza, in barca con una parte della sua bella famiglia allargata, mette in mostra le sue forme.

Per Firenze sarà una new entry la fidanzata di Riccardo Saponara, la bellissima modella rumena Andreea Sasu. Lady Saponara si è fatta conoscere grazie alla Tv per la partecipazione a «Temptation Island», anche se nella vita sogna una famiglia. E un’altra sorpresa è la fidanzata di David Hancko, Laura Longauerova. La finale di Miss Universo quest’anno è l’ultimo titolo di cui si fregia, già miss Slovacchia nel 2014 e miss Europa 2018.

Tra le wags viola più belle le due polacche Agnieszka Abram e Klaudia Szram, fidanzate di Dragowski e Zurkowski. La prima è una vecchia conoscenza per i tifosi (alta, bionda, occhi chiari: come non notarla per le vie di Firenze?) mentre di Klaudia le lunghe gambe e il bel sorriso incorniciato dai biondi capelli sono stati apprezzati agli Europei in Italia.

E come non ricordare Agus Bascerano e Giulia Coppini? La «capitana» da 7 anni compagna di Pezzella, ha come punto di forza la bellezza semplice e naturale. Spesso in viaggio per il lavoro di modella, la villa di Bagno a Ripoli, German e il loro cane sono i punti di riferimento. Lady Simeone invece è fiorentina doc. Già miss Toscana, si è fatta notare in tv per la partecipazione a «Quelli che il calcio».