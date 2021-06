Firenze, 17 giugno 2021 - E' già finita la storia d'amore fra la Fiorentina e Rino Gattuso, con quest'ultimo che il 25 maggio scorso era stato ufficializzato come tecnico gigliato dal prossimo 1° luglio. Non è durato dunque neanche un mese il legame fra l'allenatore calabrese ed il club che ha proprio un calabrese, emigrato poi negli Stati Uniti, come presidente e proprietario, ovvero Rocco Commisso.

Gattuso, ufficiale la rottura con la Fiorentina

Quella diversa visione

Al centro della volontà reciproca delle due parti di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva, sarebbe stata la diversa visione su come impostare le operazioni di calciomercato con Gattuso, che pensava di poter contare sull'agente che ne cura gli interessi, ovvero Jorge Mendes, come alleato in interlocuzione con i dirigenti gigliati. La societa' toscana invece non ha gradito alcune imposizioni proprio del celebre procuratore anche di Cristiano Ronaldo per la scelta di determinati acquisti da operare.

Sui social i tifosi insorgono

La Fiorentina dice no alle richieste di Mendes

In sostanza la Fiorentina si sarebbe ribellata ad avere Mendes come intermediario principale nelle proprie operazioni in entrata, con l'agente portoghese che, forte del proprio legame con Gattuso, avrebbe spinto per portare a Firenze non solo Sergio Olivera e Corona del Porto, ma anche altri suoi assistiti come Guedes del Valencia.

Le telefonate mancate

La Fiorentina inoltre lamenterebbe mancati contatti diretti con il classe '78 di Corigliano da sabato scorso, i soli avvocati di 'Ringhio' come unici interlocutori. Di contro l'ex allenatore di Napoli, Milan e Pisa avrebbe confidato di mancate promesse mantenute in chiave mercato da parte della società gigliata, con Gattuso che, in un breve blitz a Firenze, circa due settimane fa aveva gia' fatto visita al centro sportivo "Davide Astori" di Firenze e a quello che sta sorgendo a Bagno a Ripoli, il 'Viola Park', che sarà pronto entro la fine dell'estate 2022.

La presentazione era prevista il 12 luglio

Saltato dunque l'accordo fra Fiorentina e Gattuso, che era su base biennale, e la conseguente presentazione del 12 luglio dell'ex mister del Napoli, mentre il raduno viola a Firenze, per l'inizio della nuova stagione, e' confermato al momento per il 9 luglio. Da questa mattina il direttore generale gigliato, Joe Barone, sta lavorando direttamente all'interno del centro sportivo 'Davide Astori', e gia' da ieri sono in corso contatti per la ricerca di un nuovo tecnico: sondato Vincenzo Italiano, attualmente allo Spezia, che avrebbe rifiutato, con piste 'calde' che potrebbero diventare nelle prossime ore che portano al francese Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, e agli italiani Fabio Liverani, Claudio Ranieri e Walter Mazzarri.

