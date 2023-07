Calcio, una società sportiva all’avanguardia. Ambizioni e progetti Vai, Atletica Castello

Atletica Castello, che bella realtà. Tante conferme e qualche interessante novità in casa bianco verde del Castello, con la sezione calcio che sta programmando nel migliore dei modi la stagione 202324. La squadra dilettanti, che è riuscita a mantenere il campionato di Prima Categoria, ripartirà dalla conferma del suo allenatore Yuri Morelli e da una rosa giocatori che ha visto alcuni cambiamenti.

Il direttore sportivo di prima squadra e Juniores Franco Megli è stato affiancato da Josef De Leonardis, ex giocatore bianco verde e adesso attivo sul mercato per rinforzare le squadre e nel rapporto fra i ragazzi e la società. Gli Juniores Regionali, che sono la massima espressione del vivaio dell’Atletica Castello, saranno guidati con progetti ambiziosi dagli allenatori Alessandro Carmannini e Alessio Iori.

Nel settore giovanile a gestire il Castello troviamo le figure di Marco Bolognesi e Carmelo Iacono, rispettivamente direttore sportivo e tecnico per due incarichi molto importanti. Sui social della società (Castello Channel) si possono notare i tanti nuovi giocatori arrivati e i confermati. Gli Allievi Regionali, classe 2007, sono stati rinforzati in tutti i reparti e a guidare il gruppo ci saranno Alessio Donadi e Alberto Rinieri. L’obiettivo sarà confermare la categoria e togliersi qualche bella soddisfazione. Gli Allievi B 2008 saranno allenati da Marco Bolognesi e Samuele Di Bella; mentre i Giovanissimi 2009 vedranno in Roberto Pampaloni e Matteo Dovellini le figure di riferimento.

Infine i Giovanissimi 2010, con la conferma di Alessio Fusi che verrà affiancato da Diego Tarlini, ex giocatore bianco verde.

La Scuola Calcio Élite è diretta, per la parte organizzativa da Alessandro Campolmi e Andrea Camaiani, mentre Marco Zoppi segue la parte tecnica. La Scuola da anni porta avanti la filosofia di mettere al centro dell’attenzione il benessere del ragazzo, con una metodologia consolidata e che ha visto nel Fiorentina Camp di giugno (con record di partecipanti) il suo riscontro migliore. Presidente della Polisportiva è Alessandro Carmannini, responsabile della sezione calcio Franco Betti.

Francesco Querusti