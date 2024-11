Calcio, Gramigni nuovo presidente della Sezione arbitri di Firenze

Firenze, 9 novembre 2024 – Novità per quanto riguarda il vertice degli arbitri fiorentini. Simone Gramigni è il nuovo presidente della sezione Aia di Firenze: Gramigni, classe 1969, di professione manager d'impresa, resterà in carica per il prossimo quadriennio, proseguendo il lavoro svolto per due mandati dal presidente uscente Fabrizio Matteini. La Sezione di Firenze conta 364 associati, di cui 264 tra arbitri e assistenti in attività (quattro in serie A e B, quattro in serie C).

Tra i dirigenti, oltre al Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B Gianluca Rocchi, la Sezione annovera il componente della Can D Simone Ponzalli. Il neo presidente fa parte della famiglia arbitrale fiorentina dal 1986 e ha ricoperto negli anni importanti ruoli tecnici e associativi, tra cui componente del Comitato regionale arbitri, membro del Consiglio direttivo sezionale, sindaco revisore. Quattro punti programmatici illustrati prima delle operazioni di voto, come si legge in una nota: reclutamento attraverso tre corsi arbitri annuali promossi sui canali tradizionali e nelle scuole, crescita delle giovani promesse grazie a progetti sezionali e intersezionali, formazione continua in occasione delle Riunioni Tecniche Obbligatorie e di altri momenti appositamente creati, aggregazione associativa per accrescere il senso di appartenenza e far sentire i singoli arbitri una vera e propria squadra.

“Il nostro sarà un lavoro graduale pensando all’obiettivo dei quattro anni ma lo faremo fin da subito con determinazione - ha detto il neopresidente, il ventiduesimo a ricoprire questa carica -. E tenendo fermi, oltre ovviamente all’aspetto tecnico, tre valori fondamentali: rispetto, passione e coraggio”. “L’obiettivo è non solo quello di formare arbitri, ma di accompagnare i giovani arbitri nel loro percorso di crescita umana”, ha concluso Gramigni, che ha ringraziato Fabrizio Matteini e il Consiglio direttivo sezionale uscente per il lavoro svolto.