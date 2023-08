Benvenuto Firenze Nord

Al campo sportivo Ballerini di Campi Bisenzio, scelto per le partite casalinghe e gli allenamenti stagionali, è stato presentato il Firenze Nord che rappresenta una nuova realtà del calcio fiorentino. La società, di nuova affiliazione alla Figc, partirà dalla Terza categoria e sarà guidata dalla presidentessa Daniela Aimonetti. Protagonista della parte tecnica saranno il direttore sportivo Giancarlo Nenci, che ha scelto di affidare la panchina al figlio Davide (veterano della categoria con più di 150 panchine in Terza) coadiuvato da Emiliano Magni, ex capitano di Sporting Arno e San Paolino e dai preparatori atletici Marco Sbolgi e Paola Aimonetti.

La rosa giocatori è stata assemblata con lo zoccolo duro proveniente dalla Floriagafir Bellariva, tra cui di rilievo la presenza del bomber Samuele Romani (Scarpa d’oro del girone B) fino ad arrivare ai colpi di mercato come Giovanni Brazzini, Alessio Frasconi, Antonio Maffia, Alessandro Mazzuol, Luca Bargioni, Federico Giachi e l’acquisto del promettente Matteo Aimonetti classe 2006, ex Signa. Partite interne di venerdì sera al campo di via del Tabernacolo a Campi Bisenzio.

“Vogliamo ringraziare il Lanciotto Campi - afferma Daniela Aimonetti - in primis il presidente Cerbai e il direttore Novelli, per la fiducia concessa e la possibilità di allenarsi e giocare in uno dei più bei campi della regione. L’obiettivo è un campionato da protagonisti, con una rosa giocatori che unisce esperienza e gioventù. Il Firenze Nord rappresenta una bella novità per il calcio fiorentino, con un gruppo di valore, motivato e unito da amicizia. Ringrazio infine gli sponsor Xo Disco Lounge e Comer abbigliamento sportivo per aver creato delle splendide maglie nel segno della fiorentinità per il progetto giallonero.”

Firenze Nord, Terza categoria, la rosa giocatori. Portieri: Samuele Delli Guanti, Niccolò Lolini, Lorenzo Coppolaro. DIfensori: Marco Alessi, Duccio Faccani, Federico Giachi, Lapo Cappelli, Andrea Cappellini, Niccolò Fissi, Sebastiano Chini, Pietro Fornaciai, Rocco Balzamo, Maicol Basone, Alessio Frasconi. Centrocampisti: Francesco Biondi, Tommaso Miller, Fabio Barbarino, Samuele Guarguagli, Alberto Vita, Matteo Degl’innocenti, Alessandro Mazzuoli, Alessandro Catalano, Omar Imperlati, Matteo Aimonetti, Niccolò Ballerini, Sam D’avanzo Ali, Sasha Gennari. Attaccanti: Antonio Maffia, Niccolò Romani, Samuele Romani, Giulio AImonetti, Luca Bargioni, Giovanni Brazzini.

Francesco Querusti