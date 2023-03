Ben Healy dominatore a Larciano E ora la Toscana aspetta il Giro

di Antonio Mannori

Con il Gran Premio Industria e Artigianato a Larciano firmato ieri da una splendida prodezza del ventiduenne irlandese Ben Healy, si è chiuso per la Toscana un mese di marzo ricco di grandi eventi ciclistici con le Strade Bianche sugli sterrati e le crete senesi, la Tirreno-Adriatico tra la Versilia e la Maremma e la gara per Alfredo Martini da Firenze a Sesto. Ora gli sportivi e gli appassionati di ciclismo della nostra Regione, attendono tra poco più di un mese e mezzo, il ritorno del Giro d’Italia con la tappa del 16 maggio che da Scandiano porterà la corsa rosa sul lungomare di Viareggio, seguita il giorno dopo dalla partenza da Camaiore della frazione che si concluderà a Tortona. Un altro momento di grande festa in attesa a metà settembre in Valdera del Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini e della Coppa Sabatini, e soprattutto di un 2024 che sarà e resterà storico, con la partenza del Tour de France da Firenze a fine giugno.

Sulle strade ai piedi del Montalbano e per un breve tratto anche in provincia di Firenze è andato in scena il 45° Gran Premio di Larciano con 18 squadre presenti e 117 partenti. Il successo di Ben Healy che aveva vinto pochi giorni fa la terza tappa della Settimana Coppi e Bartali, conferma che vanno davvero forte i giovani della EF Education Easypost. Il ventiduenne irlandese, ha attaccato in salita nel tratto più duro del Fornello, all’ultimo passaggio quando mancavano 14 chilometri all’arrivo. Hanno provato a tenergli la ruota prima l’eritreo Ghebreizgabhier della Trek Segafredo e poi Ulissi della UAE vincitore a Larciano nel 2022 a caccia del bis, ma nessuno ci è riuscito e Healy ha potuto cogliere un bel successo in perfetta solitudine. La prima parte della corsa è stata caratterizzata dall’attacco a 6 portato da Irvine, Galimberti, Belletta, Berasi, Dapporto e Dignani ripresi dopo 120 chilometri di fuga.

Ordine di arrivo: 1) Ben Healy (EF Education) km 200 in 4h 33’09“, media Km 43,894; 2) Natneal Gehbreigzabhier (Trek Segafredo) a 27“; 3) Mark Stewart (Bolton) a 47“; 4) Tesfazion; 5) Ulissi.

Gare giovanili: Giornata con il ciclismo giovanile a Monte San Quirico per l’apertura in Toscana della stagione esordienti e allievi con tre gare in programma. Hanno dominato gli atleti provenienti da fuori regione, in quanto nella gara esordienti 1° anno ha vinto Andrea Montella del Team Cesaro su Andrea Mori (Donoratico) e Giacomo Di Stefano (Empolese). Nella gara del 2° anno ha prevalso il laziale Bryan Paris (Team Coratti) su Dell’Olio e Ferraro. Infine la prestigiosa apertura allievi con la Coppa Cei vinta dal lombardo Achille Pozzi (Us Biassono) con un allungo a 3 chilometri dall’arrivo che gli ha permesso di giungere al traguardo con 7“ su Benozzato, Aquaviva, Sciarra e Gileno.