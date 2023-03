Batti il 5mila, le foto e le classifiche

Foto Regalami un sorriso

Firenze, 25 marzo 2023 – Allo stadio di atletica Bruno Betti a Firenze, organizzazione a cura della società sportiva "Attraverso running", sono state allestite ben sei batterie in pista sulla distanza dei 5mila metri per un totale di 90 atleti al via. Un grosso successo che ha richiamato atleti da tutta la Toscana e anche dall'Emilia che si sono dati battaglia sui 12 giri e mezzo sotto l'occhio attento dei cronometristi e giudici della Fidal.

La classifica

Arrivi per batterie

Quindi gara di altissimo livello organizzativo con tutti i crismi e regolamenti. Una così alta partecipazione, su una distanza che per il podista è oltremodo atipica e ostica, ma che ha avuto un così alto successo di partecipazione lascia ben sperare che il movimento delle corse sia stia avviando ad una netta ripresa. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.