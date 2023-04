Atletica leggera, Guccione esalta il Golden Gala: "Quante stelle"

Firenze, 13 aprile 2023 – "Mi aspetto un successo". L’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, non ha dubbi, l’edizione 2023 del Golden Gala “Pietro Mennea“ di atletica si profila come un successo. L’appuntamento è per il 2 giugno allo “Stadio Ridolfi“ (gestito dall’Atletica Firenze Marathon) e lo spostamento da Roma a Firenze è stato deciso (come nel 2021) per l’indisponibilità dell’Olimpico, sede naturale.

Assessore Guccione, il 2 giugno sarà una nuova sfida

"Due anni fa organizzare il Golden Gala fu un azzardo durante il periodo del Covid. Fu un bellissimo risultato e ancor di più quest’anno con lo stadio che sarà pieno".

Oltretutto con una ricorrenza da festeggiare

"Esatto, visto che questo stadio nel 2023 compie 20 anni"

Cosa significa ospitare un appuntamento di grande prestigio come questo

"E’ una soddisfazione particolare ospitare i più grandi atleti del mondo nel più importante evento italiano di atletica leggera e uno dei più importanti a livello internazionale".

In più proprio quando l’atletica fiorentina e toscana sta vivendo un grande momento

"E’ un momento splendido come capita poche volte nella storia, con quattro atleti ad alto livello che stanno facendo ottime cose. Stecchi nell’asta, Larissa Iapichino nel lungo, Fabbri nel peso e la recentissima scoperta nello sprint, Ceccarelli".

Golden Gala, ma non solo

"Infatti nello sport Firenze conferma la sua vocazione dinamica. Dagli europei di volley femminile al ritorno del grande tennis, la maratona e via dicendo. Un incentivo per i giovani a praticare sport negli impianti comunali che, ricordiamo, sono a disposizione dei cittadini".

Senza dimenticare il Tour de France nel 2024

"La partenza del Tour da Firenze sarà qualcosa di eccezionale, è il terzo evento sportivo più seguito al mondo. Un’occasione per accendere i riflettori sul ciclismo, non solo come sport ma anche come modo di spostarsi in città".