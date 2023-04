Atletica, Golden Gala: sfide mondiali a Firenze. Iapichino affronta le fuoriclasse del salto in lungo: “Un grande stimolo”

Firenze, 26 aprile 2023 – “Firenze è la casa dell’atletica”. Presentando il grande evento del Golden Gala “Petro Mennea”, il 2 giugno al “Ridolfi” di Firenze, il presidente della Fid al (la Federazione italiana di atletica leggera), Stefano Mei, sottolinea l’importanza del capoluogo toscano nella “regina degli sport”. Un’importanza storica e attuale visti i tanti talenti fiorentini (o di società fiorentine) che stanno brillando in queste ultime stagioni: dal pesista Fabbri, al velocista Ceccarelli, all’astista Stecchi sino alla saltatrice in lungo Larissa Iapichino.

“È una grandissima emozione – dice Larissa – poter gareggiare sul campo di casa non è una cosa che succede tutti i giorni. Non aspetto altro che potermi esprimere davanti al pubblico fiorentino e italiano”.

Proprio Iapichino (vicecampionessa europea indoor) si troverà ad affrontare la gara del 2 giugno sfidando le più forti della specialità, a partire dalla campionessa d’Europa Jazmin Sawyers (Gran Bretagna) che l’ha battuta per soli tre centimetri in Turchia il 5 marzo. Nel cast, spiccano anche due fuoriclasse come la tedesca Malaika Mihambo, oro olimpico di Tokyo e mondiale di Eugene, e la serba Ivana Vuleta, oro mondiale indoor a Belgrado ed europeo a Monaco. Tra le altre avversarie di Firenze anche la nigeriana bronzo olimpico e argento mondiale Ese Brume, la brasiliana bronzo mondiale Leticia Oro Melo (a completare il podio di Eugene 2022), la quarta dell’Oregon Quanesha Burks (Usa), l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk, oro continentale a Monaco nel triplo e vincitrice della passata edizione del Golden Gala a Roma, la svedese Khaddi Sagnia, tra le migliori protagoniste europee del lungo. “E’ un grande stimolo per me affrontare queste grandi atlete, alcune

Per la seconda volta, causa indisponibilità della pista dello Stadio Olimpico di Roma, la Fidal ha scelto Firenze per il Golden Gala: due anni fa fu un grande successo, ma i numeri del pubblico furono contenuti causa Covid, ora si profila uno straordinario tutto esaurito.

"La prevendita dei biglietti – dice il direttore del meeting, Marco Sicari – sta andando molto bene, siamo già al 50% dei tagliandi venduti”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (grande appassionato di atletica) sottolinea che il Golden Gala è il modo migliore per festeggiare i 20 anni del “Ridolfi” e ricorda il contributo di 150mila euro stanziato dalla giunta regionale. “La Toscana ha una grande tradizione nelle varie discipline dell’atletica leggera”.

Per l’assessore comunale allo sport Cosimo Guccione “È una soddisfazione particolare ospitare i più grandi atleti del mondo nel più importante evento italiano di atletica leggera, uno dei principali a livello internazionale. A questo si aggiunge il fatto che siamo in un momento splendido, come capita poche volte nella storia, per l’atletica toscana, e quella fiorentina in particolare”.

A svelare altri nomi di un cast stellare (oltre al lungo donne, oggi sono stati annunciati Holloway nei 110hs, Knighton nei 200 e Kovacs nel peso) è Sicari: “Sta nascendo una serata straordinaria, finora abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione da campioni olimpici e mondiali, e il cast completo sarà definito intorno alla metà di maggio