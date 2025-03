Atletica Firenze Marathon, che festa per Larissa. L’abbraccio dei piccoli atleti e delle istituzioni

Firenze, 17 marzo 2025 – Una grande festa per Larissa Iapichino, neo campionessa europea di salto in lungo indoor (con 6,94) tornata a casa, nella sua Firenze e sul suo campo di allenamento, circondata dall’affetto di tanti piccoli atleti della Firenze Marathon, nell’impianto dello stadio “Ridolfi”, e dalle istituzioni.

"E’ stato bello essere accolta da queste giovani speranze dello sport, ho visto tante facce amiche – dice la 22enne fiorentina – e mi hanno fatto molto piacere le parole di supporto e di orgoglio delle istituzioni. E’ stata una serata memorabile. Sono molto legata a Firenze, bello esserne ambasciatrice”.

Per l’assessora comunale allo sport Letizia Perini (che ha premiato Iapichino a nome della sindaca Funaro) “avere una campionessa così è un valore aggiunto inestimabile per Firenze”, mentre Michele Pierguidi (presidente del Quartiere 2) sottolinea “l’ottimo lavoro svolto dall’Atletica Firenze Marathon”.

Da parte sua, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ricorda con emozione quando la piccola Larissa calcava la pista del “Ridolfi” appena inaugurato proprio da lui nel ruolo di assessore allo sport del Comune nel 2003. “Fu una grande soddisfazione, perché arrivò in fondo a un percorso di 13 anni in cui Firenze è stata senza pista e proprio la mamma di Larissa, Fiona May, ha molto insistito perché la città avesse un impianto come questo”.