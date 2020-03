Lido di Camaiore (Lucca), 6 marzo 2020 - Una serie impressionante di gare ciclistiche che saltano, un elenco che si allunga di ora in ora. Poco fa una doppia notizia che riguarda la cancellazione della Tirreno-Adriatico e della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che avrebbero interessato la Toscana con la partenza dalla Versilia della gara organizzata dalla RCS, e l’arrivo finale a Prato per la manifestazione del G.S. Emilia.

E’ il caso dunque di fare il riepilogo generale e ricordare che le prime gare ad essere cancellate sono state le tre manifestazioni delle Strade Bianche a Siena (professionisti, donne e gran fondo amatori) previste per domani sabato 7 marzo. A seguire il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano in programma domenica 8 marzo. Andiamo avanti ed ecco la “Corsa dei Due Mari”, che avrebbe dovuto prendere il via e concludersi a Lido di Camaiore, mercoledì 11 marzo, con una prima tappa in linea al posto della tradizionale cronosquadre sul lungomare della Versilia.

Giovedì 12 marzo era prevista invece la seconda tappa con partenza da Camaiore e conclusione a Follonica. Non sarà nemmeno facile trovare una nuova collocazione alla Tirreno-Adriatico essendo un gara che dura sette giorni. Si parla addirittura di uno spostamento al mese di ottobre, mentre più facile invece trovare posto nel calendario internazionale alle Strade Bianche e Larciano, corse di un giorno, e qui il periodo buono potrebbe essere nella prima quindicina del mese di giugno.

Torniamo alle cancellazione delle gare in quanto salta anche la Milano-Sanremo del 21 marzo e la Settimana Internazionale Coppi e Bartali (25-29 Marzo) con le prime quattro giornate in Emilia Romagna, ma che prevedeva, domenica 29 marzo la frazione conclusiva con partenza e arrivo a Prato. Infine dal 1 al 4 aprile cancellato il Giro di Sicilia, manifestazione inedita organizzata sempre dalla RCS.

Alle gare ricordate aggiungiamo naturalmente anche tutte le altre, quelle a carattere regionale, che sono state cancellate come le donne élite a Cinquale di Montignoso (8 Marzo), Cronosquadre della Versilia e Circuito di apertura per juniores a Calenzano del 15 marzo. Saltate lo ricordiamo anche le due giornate di mountain bike (Gran Premio Inverno) a Porto Azzurro previste il 29 febbraio e 1 marzo. Per gli sportivi appassionati di ciclismo vere e proprie docce fredde, mentre è già aperta la caccia da parte degli organizzatori, per individuare con gli organi competenti, Unione Ciclistica Internazionale, Federciclismno e Lega Professionisti quali possono essere le date per ricollocare le gare annullate.