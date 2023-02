Alfonsi, il bello di essere coach

Lorenzo Alfonsi è uomo di moto. Di pista, di velocità. Lavora con i giovani e sta portando la bandiera di Firenze e della Toscana sotto i riflettori del Mondiale Superbike.

"Anche per quest’anno – racconta – ho rinnovato l’ impegno come coach del campionato R3 Blu European Cup che corre assieme al mondiale Superbike, organizzato da Gianluca Montiron. Nel suo team in MotoGp hanno corso piloti come Max Biaggi...". Alfonsi sottolinea con orgoglio il suo essere punto di riferimento in Sbk e gli brillano gli occhi quando ribadisce il suo ruolo di ’prof’. "Mi piace essere il riferimento per molti piloti giovani – riprende – che quando li vedo mi ricordo di quando ero io piccolo così agli inizi".

Da qui i segreti del suo lavoro. "Iniziamo il giovedì – sono ancora parole di Alfonsi – con un briefing sempre improntato sulla sicurezza in cui gli ricordo che facciamo uno dei più belli sport al mondo e che bisogna però usare sempre la testa, poi...".

Nelle parole di Alfonsi ci sono tutte le sensazioni forti di un risultato, quello della crescita dei giovani piloti, che non ha uguali. "Con l’inizio delle prove vado a bordo pista a vedere i piloti in ogni parte del tracciato e dopo analizziamo i dati che scarichiamo dalla telemetria delle moto in modo da lavorare sulle frenate, sulla velocità della percorrenza curva e sulla fase di apertura gas. L’obiettivo è migliorare costantemente senza correre troppi rischi e tenere calmi 30 piloti non è mai semplice".

Il 2023 lo vedrà impegnato anche con la sua squadra nella Coppa Italia Civ classe 600 con il veloce Niccolò Sighieri di Calenzano e nella classe R7 con Leonardo Battaglini di Osimo

"Da quest’anno – aggiunge – siamo diventati team di riferimento Yamaha GYTR grazie a Fani motors di Firenze".

Niccolò ha dimostrato di essere subito veloce, ha smesso di fare errori e ha finito il campionato scorso in forte crescendo. Leonardo ’sta’ bene in sella all nuova R7 per puntare a stare nei primissimi di categoria.

"Tutto questo – conclude Alfonsi – senza dimenticare il nostro Moto Club Alfonsi Racing, con cui diamo supporto a tutti i pilotini dalle minimoto alle 12 pollici fino ai campionati maggiori".

Ri.Ga.