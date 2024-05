Scandicci, spaccata al ristorante: 30enne arrestato grazie a un residente

Firenze, 7 maggio 2024 - Un ladro arrestato dai carabinieri in flagranza, il complice che riesce a fuggire a Scandicci dopo un furto con spaccata a un ristorante in via Giotto. Così un intervento anticrimine nella notte favorito da un residente che aveva notato i due malviventi mentre in un garage condominiale di via Duprè, una strada vicina alla trattoria, stavano forzando un registratore di cassa. Il cittadino ha avvisato il 112Nue verso le ore 1,30 permettendo ai carabinieri di sorprendere i due accovacciati sul marciapiede.

Uno ce l'ha fatta a scappare a piedi. L'arrestato è un marocchino 30 anni. Avevano scassinato la porta d'ingresso del ristorante e presso la cassa contenente la somma di 125 euro, già restituita al proprietario. Sono in corso le ricerche per individuare il complice.