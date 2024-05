Scandicci, due studenti del Russell-Newton vincono il Comix Games 2024

Firenze, 12 maggio 2024 - Nell'ambito del concorso Repubblica@scuola, progetto a cui l’Istituto Russell-Newton di Scandicci ha aderito, alcuni alunni hanno partecipato al “Comix Games 2024, che cominci la BookBattle”, organizzato da Franco Cosimo Panini editore. La prova consisteva in un dissing letterario, immaginato su base rap. Ogni alunno doveva scegliere un'opera letteraria, individuarne protagonista e antagonista e scrivere un dissing che opponeva i due personaggi. I vincitori sono Lapo Tozzoli della 4FCAT e Alberto Bacci della 2FCAT, che si sono classificati rispettivamente al terzo e al nono posto nel concorso nazionale di repubblica@scuola. Iragazzi hanno vinto premi individuali (zaino, borraccia, quaderni e altro materiale, più cinque libri ciascuno, donati in copia anche alla biblioteca della scuola). Il 12 maggio 14 alunni di 4F CAT e tre alunni di 2F CAT, accompagnati dalla professoressa Cristiana Gentili, docente di lettere del Russell-Newton, partono per Torino dove, il pomeriggio, visiteranno il Museo Egizio, il cui biglietto d’ingresso è compreso nel premio, poi il 13 maggio, parteciperanno alla finalissima presso il Salone del Libro (biglietto ovviamente compreso nel premio). Le prove consisteranno in giochi linguistici e in un live di classe, in cui gli alunni si esibiranno in una canzone da loro composta. A tale scopo sono stati preparati due video, uno di presentazione ed uno in cui cantano, e scegliere una base musicale. I ragazzi hanno partecipato al concorso con i seguenti lavori: "Rime di Guerra: Ettore e Achille, Un Addio Epico" (Lapo Tozzoli) “Il fu Mattia Pascal” - romanzo di Luigi Pirandello (Alberto Bacci).