San Jacopino, ancora un incidente: "L'incrocio con Ponte all'Asse va messo in sicurezza"

Lo scooter dopo l'incidente

Firenze, 9 febbraio 2023 - Ancora un incidente su viale Redi. Ancora una persona che ha rischiato di farsi seriamente male. A denunciarlo è il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino che, con una sua delegazione, si è appostato all'incrocio maledetto e ha contato in due ore almeno otto violazioni al codice della strada. Per questo il comitato ha deciso di farsi promotore di una raccolta firme per chiedere a chi di dovere di attivarsi per mettere in sicurezza il tratto di strada.

“Questo è uno dei viali più pericolosi e con la percentuale più alta di sinistri, purtroppo anche mortali, che abbiamo in città – scrive nel testo il comitato -, in queste ultime settimane si sono susseguiti diversi incidenti, alcuni anche con feriti. Gli incroci con via Doni e via del Ponte all'Asse sono i più critici. Proprio qui ieri mattina alle 8, il conducente di uno scooter è rimasto ferito. L'ennesimo”.

Il comitato sottolinea che saranno gli organi competenti a ricostruire la dinamica ma aggiunge: “E' sotto gli occhi di tutti i cittadini che questo tratto di strada è molto pericoloso. Da tempo stiamo chiedendo agli uffici di competenza del Comune di Firenze di prendere dei provvedimenti affinché si riducano i sinistri. I residenti che tutti i giorni attraversano a piedi sulle strisce pedonali il viale devono guardare da una parte all'altra cento volte perché i veicoli non si fermano e sfrecciano ad alta velocità”.

Una situazione che gli abitanti descrivono nei minimi particolari e che può essere testata sul campo: basta appostarsi poche decine di minuti agli incroci per trovarsi davanti a manovre azzardate, passaggi con il rosso, inversioni ad U e tagli di carreggiata per immettersi sulle vie laterali.

“Come Comitato – sottolinea il presidente Simone Gianfaldoni - chiediamo quantomeno che gli attraversamenti pedonali di viale Redi siano resi più visibili e rialzati per rendere più sicuro il passaggio, il posizionamento di T-Red sui due incroci con viale Doni e Ponte all'Asse e controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine e della polizia municipale come avviene in altre zone della città”.

Inoltre, si legge sul testo, “tutto viale Redi, importantissimo asse viario in entrata e uscita dalla città, non ha telecamere di sicurezza che potrebbero essere sia un valido deterrente oltre che di fondamentale importanza per ricostruire la dinamica di eventuali incidenti o episodi spiacevoli. Siamo certi che il sindaco e l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, molto sensibili a questa problematica, daranno una risposta fattiva ai cittadini”.

Rossella Conte