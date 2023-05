Raffica di furti nei negozi: in manette ladro seriale

Firenze, 5 maggio 2023 – Ha messo a segno almeno due colpi in due attività di Novoli e via Palazzuolo e ha tentato di borseggiare un turista spagnolo in attesa dei suo treno in stazione. Per questo il Nucleo operativo dei carabinieri di Firenze ha arrestato un 39enne romeno che è stato rintracciato a Udine. Le indagini, avviate il 21 aprile 2022 a seguito della denuncia di una delle vittime, hanno consentito di raccogliere plurimi e gravissimi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ritenuto autore di due furti aggravati commessi nella notte del 6 aprile e del 12 ottobre 2022, ai danni rispettivamente di un negozio Euronics di via di Novoli e dell’agenzia money transfer “Western Union” di via Palazzuolo, e di un furto con destrezza all’interno della stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella a danno di un turista. Ma andiamo per ordine cronologico. Il 39enne, dopo aver forzato i bandoni di accesso, tagliando con un flessibile i lucchetti posti a protezione delle serrande e danneggiando le vetrine, si sarebbe introdotto nel negozio Euronics di un 57enne fiorentino e scappato con due smartphone per un valore totale di 1.200 euro. Più corposo il bottino con cui è riuscito a fuggire dal Western Union di proprietà di un 26enne bengalese: rovistando tra gli arredi, l’indagato si sarebbe impossessato di uno smartphone e di 6mila euro contanti, contenuti in due cassette di legno. Complesso il lavoro di identificazione portato avanti dai carabinieri del Nucleo operativo fiorentino che hanno analizzato frame dopo frame le immagini della videosorveglianza comunale e privata: nonostante il travisamento con il cappuccio di una felpa, i militari sono riusciti ad identificare l’indagato in quanto tradito da alcuni tatuaggi sul dorso della mano e dell'avambraccio. Cruciale anche l’esito dei sopralluoghi eseguiti dalla Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Firenze che è riuscita a scovare dei frammenti di impronte papillari nonché a reperire le indicazioni descrittive rese da un tassista il quale il 12 ottobre 2022 ha inconsapevolmente accompagnato l'uomo presso un hotel di Campi Bisenzio. L’indagato è ritenuto dai militari anche responsabile di un tentato furto con destrezza nella stazione ferroviaria di Santa Maria Novella ai danni di un turista spagnolo. Secondo quanto raccontato, sedutosi accanto al turista e alla moglie, l’indagato avrebbe infilato la mano nella tasca dei pantaloni della vittima, tentando di sfilargli con destrezza lo smartphone. In quel momento, rendendosi conto, lo spagnolo ha iniziato ad urlare attirando così l’attenzione dei numerosi viaggiatori e costringendo l’indagato a fuggire a piedi a mani vuote. L’indagato, senza fissa dimora, è stato rintracciato a Udine e arrestato per furto in esercizio commerciale, aggravato dalla violenza sulle cose, e tentato furto con destrezza.