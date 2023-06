Pontassieve, paura al mercato: sferra un colpo in faccia a un passante

Pontassieve, 21 giugno 2023 – Lo colpisce con un pugno al volto senza nessun motivo. Per questo i carabinieri della Stazione di Rufina hanno arrestato un pluripregiudicato 56enne di Pontassieve, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è scaturito da reiterate violazioni e dalla denuncia dell'uomo per minaccia e lesione personale da parte dei carabinieri della Stazione di Pelago: alla fine di maggio, in occasione del mercato domenicale a Pontassieve, l'uomo aveva discusso per futili motivi con un suo conoscente, colpendolo poi con un pugno al volto che gli aveva causato la rottura di un dente.