Firenze, Elly Schlein con Sara Funaro all’Isolotto: “In città disuguaglianze aumentate”

Firenze, 16 marzo 2024 – Il supporto alla candidatura a sindaco di Firenze di Sara Funaro "viene naturale dal fatto che il suo impegno, la sua competenza, il suo attaccamento a questa città ha fatto sì che fosse naturale per noi sostenere questa candidatura, sostenere Sara". È quanto ha dichiarato la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein entrando al pranzo elettorale all’Isolotto a sostegno della candidatura a sindaco di Sara Funaro.

"Siamo pronti a continuare con il buongoverno della città puntando sull'innovazione, soprattutto sul terreno su cui Sara più si è spesa, che è quello della riduzione delle diseguaglianze, perché anche a Firenze le diseguaglianze sono aumentate in questi anni”, ha aggiunto la segretaria.

In risposta ai cronisti che la interpellavano sui rapporti con Italia Viva, Schlein ha sottolineato: “Il Pd lavora in tutti i territori per allargare, sempre, una coalizione sulla base di una coerenza programmatica, e sulla scelta delle candidature che sono più rappresentative di questo progetto di cambiamento. Quindi così come abbiamo fatto qua, e speriamo di allargare ancora, naturalmente lo faremo anche in tutti gli altri territori”.

7 foto Foto Gianluca Moggi / New Press Photo

Schlein ha visitato stamani il cantiere di via Mariti dove un mese fa hanno perso la vita cinque operai in un crollo. "La sicurezza sul lavoro per noi è una priorità assoluta - ha aggiunto -, ciò vuol dire che bisogna insistere per mettere più risorse, fare assunzioni, per permettere controlli più adeguati, investire sulla formazione, sulla responsabilizzazione delle aziende”.