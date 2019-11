Firenze, 30 novembre 2019 - Migliaia di manifestanti hanno affollato piazza della Repubblica: si è svolta a Firenze la manifestazione toscana delle Sardine, il movimento che si pone contro la Lega di Matteo Salvini, movimento nato con la manifestazione di Bologna delle scorse settimane. "Siamo 40mila", dice uno degli organizzatori al microfono.

Proprio nel giorno in cui Salvini è a Firenze per una cena al Tuscany Hall (alle 20) è dunque scattata la contro-manifestazione appunto in piazza della Repubblica.

Ci sono varie anime dell'associazionismo in questo ritrovo di piazza, con persone che arrivano un po' da tutta la Toscana: si sono organizzati con viaggi collettivi in treno, pullman e auto.

In mano, tanti cartelli e le sagome cartonate delle sardine, i pesci scelti per simboleggiare l'unione dei manifestanti contro appunto la Lega di Salvini. Alle 18 in punto la piazza ha intonato "Bella Ciao".

La manifestazione è stata organizzata dai giovani Matilde Sparacino, Danilo Maglio e Cristiano Atticciati. Sono studenti universitari, rispettivamente di psicologia, programmazione degli eventi e giurisprudenza.

Polemica dentro la piazza per la comparsa di una bandiera con la falce e il martello. "Via le bandiere, non vogliamo la politica", dice uno degli organizzatori al microfono. "Siamo stanchi dell'odio - prosegue - non ci combattiamo tra di noi".

"Siamo una piazza di sorrisi - dice ancora al microfono uno degli speaker - Guardatevi intorno. Siamo tutti qui per creare il nostro banco di sardine, per seminare solo messaggi positivi. "La Toscana non si lega", è il coro che poi sale dalla piazza. Alla manifestazione fiorentina anche alcuni rappresentanti delle Sardine bolognesi, in quella Bologna dove il movimento è nato nelle scorse settimane.

Non è la prima volta che il segretario del Carroccio riceve un benvenuto poco amichevole nel capoluogo toscano. Infatti, nell'aprile scorso, in piazza dei Tigli, nel quartiere dell'Isolotto, in occasione della presentazione ufficiale del candidato sindaco per il centrodestra, Ubaldo Bocci, alle finestre e ai balconi dei palazzi che circondano la piazza spuntarono per la prima volta lenzuoli e striscioni contro Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, e le sue politiche sull'immigrazione.

Nei giorni successivi comparvero striscioni alle finestre contro la Lega e il suo leader ovunque Salvini tenesse un comizio. E sempre in occasione delle amministrative della scorsa primavera, a Firenze, proprio in piazza della Repubblica, migliaia di persone si diedero appuntamento per protestare contro il segretario leghista che doveva chiudere la campagna elettorale fiorentina nella vicina piazza Strozzi: in quell'occasione si registrarono anche momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine.

Intanto, varie sigle dell'antagonismo, radunate anche sulla pagina Facebook "Firenze Antifascista", hanno annunciato una manifestazione proprio nei pressi del Tuscany Hall all'inizio della cena organizzata dalla Lega.

