Commissario Quartiere 1, nominata la direttrice Santoro

Firenze, 8 settembre 2023 - La direttrice dell’Ufficio del sindaco Francesca Santoro è stata individuata dal primo cittadino Dario Nardella per il ruolo di Commissario del Quartiere 1. La nomina arriva dopo le dimissioni del presidente del Quartiere Maurizio Sguanci e il conseguente scioglimento del Consiglio da parte del sindaco Nardella. Il sindaco Nardella ha individuato per il ruolo di Commissario la direttrice Santoro, in ottemperanza all’articolo 8, comma 5, del Regolamento dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze (che prevede che “Fino all’insediamento del Consiglio e della o del Presidente di quartiere le funzioni dei disciolti organi dei quartieri sono esercitate da un Commissario ad acta nominato dalla sindaca o dal sindaco, scelto di norma tra i dirigenti del Comune”) e in quanto figura di grande competenza e assoluta garanzia.