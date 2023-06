Pitti, si scatena la caccia all'invito: guida agli eventi in città

Firenze, 14 giugno 2023 - Non c'è Pitti che si rispetti senza il suo stuolo di eventi e iniziative. E come ogni anno è iniziata la caccia all'invito ai party sparpagliati per la città.

Alle 18.30, nel chiostro di Santa Maria Novella, il Centro di Firenze per la Moda Italiana organizza un itinerario di gusto tra moda e cultura con una serie di eccellenze enogastronomiche del territorio e un trio di chef stellati: Vito Mollica, Marco Stabile e Filippo Saporito (su invito). Alle 19.30 U.S. Polo Assn. ha scelto il Giardino Torrigiani per il proprio coktail party mentre a Villa Bardini, presso il ristorante La Legenda dei Frati, andrà in scena il galà (su invito) Le mani di Napoli.

La Rinascente dalle 20.30 inaugura ufficialmente lo store rinnovato, un invito a vivere lo stile unico della città. Poi seguiranno light dinner & exclusive party at the Purple Gallery. Se alle 19 è la volta di Cuoio di Toscana che festeggerà a Palazzo Strozzi, al Giardino Corsini a Night in Florence con Mandarina Duck.

D.A.T.E., l'azienda di sneakers che prima di essere dei prodotti sono ricordi, ispirazioni e sogni, ha scelto come location del suo esclusivo party l'ArnoBoat, la minicrociera sull'Arno che si ispira al modello parigino e parte da piazza Mentana.

A bordo dj set di Sovltrippin e live performance dell’artista Red Longo (su invito). Non è stato pubblicizzato ma dovrebbe essere il The Lodge, il bellissimo locale sulle Rampe del Poggi, ad ospitare l'after party LuisaViaRoma dopo la sfilata al piazzale. Piazza della Signoria, invece, ospita il cocktail di inaugurazione della nuova boutique della Maison Valentino.

Non solo i grandi brand ma anche gli artigiani si stanno organizzando con i Fuori Pitti. E' giunto alla terza edizione #PittiPenko che si svolgerà oggi dalle 18 alle 20 presso la bottega in Via delle Oche 20/22r.

L'evento è organizzato in collaborazione con le botteghe della città: Hair Studio Russo, che farà delle dimostrazioni in bottega, la Sartoria Mercurio, che presenterà una nuova collezione di giacche, e con Torre d'Arte di via dello Studio che mostrerà la sua nuova collezione di foulard, mantelle e poncho con richiami a Firenze, firmati da Stefano Ramunno. Durante la serata Enoteca Alessi offrirà una degustazione di Portofino Dry Gin.