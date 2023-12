Natale all’outlet di Barberino: coro gospel, concorso a premi e foto con Santa Claus

Firenze, 2 dicembre 2023 - Si accende il Natale al Barberino Designer outlet. Che per rendere l’atmosfera delle feste ancora più magica, ha programmato un ricco calendario di appuntamenti, allegro ed emozionante, per grandi e piccini. Già varcando la soglia Barberino Designer Outlet si respira l’aria scintillante del Natale, grazie alle tante decorazioni, alle luminarie, al grande albero di Natale. Ma c’è di più.

Nel suggestivo scenario del Centro per arriva anche un programma di eventi, che prevede l’esibizione di affermate realtà artistiche della Toscana. Il primo appuntamento è domenica 3 dicembre col coro gospel “Voices of Heaven”, che si esibirà sotto l’albero con una performance intensa e coinvolgente.

L’esibizione sarà ripetuta alle 11.30, alle 12.30, e poi alle 14.30, nel pomeriggi alle ore 16, e poi alle 17 e alle 18.00. Venerdì 8 e domenica 10 dicembre una vera e propria festa di Natale animerà il centro. Babbo Natale incontrerà per una foto ricordo sulla slitta i bambini, che potranno preparare la lettera con i propri desideri in un “angolo letterina” e poi imbucarla nella cassetta con destinazione Polo Nord.

Dalle ore 11 alle 18 ogni trenta minuti, la compagnia di danza contemporanea fiorentina Kaos si esibirà in una coinvolgente coreografia di Natale. Domenica 17 dicembre l’appuntamento è con la Large Street Band per una Christmas Parade a ritmo di musica. Durante la giornata, la band si esibirà più volte nelle vie del Centro eseguendo brani natalizi che faranno immergere grandi e piccini nell’aria magica del periodo più suggestivo dell’anno.

Durante il periodo delle feste fare shopping nelle oltre 120 boutique dell’Outlet (moda donna e uomo, abbigliamento sportivo, accessori, articoli per la casa e lifestyle, cosmetica) sarà dunque ancora più bello. Tra le novità di dicembre il The Christmas Store con tante decorazioni per la casa e la possibilità di personalizzare i propri regali e l’apertura di Peserico, brand simbolo del “made in Italy” elegante e raffinato.

Da Firenze si arriva anche con la navetta che ha più corse giornaliere, la mattina e il pomeriggio. Quest’anno non solo tanti doni e desideri a prezzi outlet con le migliori firme scontate al - 70%, ma c’è anche il concorso ‘Vinci un’esperienza di shopping’ con un premio di 250 euro da spendere con i consigli di un personal shopper dedicato (tutte le info e il regolamento su barberino/mcarhturglen).