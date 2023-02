Firenze, trovato morto nei pressi di Santa Maria Nuova, era un clochard

Carabinieri in una foto di repertorio

Firenze, 15 febbraio 2023 – Tragedia della solitudine a Firenze, nei pressi dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Un clochard italiano è stato trovato morto in via Bufalini, nei pressi della struttura sanitaria.

Era una delle persone che durante la giornata gravitano intorno all’ospedale chiedendo l’elemosina. Qualcuno lo ha notato a terra e si è allarmato, perché l’uomo non stava dormendo ma aveva perso conoscenza. A quel punto è scattato l’allarme al 118. Inutile ogni tentativo di rianimazione. L’uomo era infatti già morto.

Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri, che ora indagano sulle cause della morte. Si pensa a un malore o comunque a una morte per cause naturali.