L’Orchestra Toscana Classica per l’Emilia: concerto benefico il 7 giugno

Firenze, 5 giugno 2023 - Musica e solidarietà saranno protagonisti mercoledì 7 giugno all’Auditorium della Fondazione CR Firenze, in occasione del concerto che vedrà protagonista Daniele Dori al maestoso organo Tamburini affiancato dall’Orchestra Toscana Classica diretta da Alessio Casinovi. Il repertorio per organo e orchestra vanta quattro secoli di storia e una letteratura assai ampia.

Ricco il programma musicale della serata solidale, che propone ben tre capisaldi di un catalogo che mosse i primi passi in età barocca, il “Concerto in re minore per violino, organo, archi e basso continuo, RV 541” di Antonio Vivaldi, il “Concerto per organo e orchestra in sol maggiore op. 9 n.3” di Giuseppe Sammartini e il “Concerto per organo e orchestra in fa maggiore op. 4 n.5 HWV 293” che Georg Friedrich Handel compose ispirandosi allo stile di Arcangelo Corelli. Daniele Dori si è formato presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma, l’Istituto Musicale Pareggiato “F. Vittadini” di Pavia e il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Nel 2012 è stato nominato dall’Opera di Santa Maria del Fiore “Primo Organista Titolare della Cattedrale di Firenze” e Organista della Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze. Svolge una brillante e intensa attività concertistica, nei più importanti festival in Italia, Francia, Bulgaria, Danimarca, Germania, Olanda, Cipro, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera. L’Orchestra di Toscana Classica è composta da giovani professori d’orchestra, diplomati sia in Italia che all’estero. Dal 1999 ha all’attivo oltre 500 concerti. Nel 2015 il Ministero della Cultura, riconoscendone i meriti, l’ha inserita tra le orchestre di Produzione Musicale Giovanili. La direzione, come detto è affidata ad Alessio Casinovi.

Il festival dei “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni” è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze (in art bonus), Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio. In collaborazione con Unicoop Firenze. L’inizio del concerto di mercoledì 7 giugno è alle ore 21, il biglietto costa 15 euro, e l’incasso sarà devoluto alle associazioni musicali dell’Emilia Romagna colpite dalla recente alluvione. Le prevendite dei biglietti sono online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Maurizio Costanzo